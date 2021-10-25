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В США завезли десятки миллионов использованных медицинских перчаток

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Использованные перчатки американские дистрибьюторы закупили у тайской компании Paddy the Room
Использованные перчатки американские дистрибьюторы закупили у тайской компании Paddy the Room
Фото: depositphotos.com

В США из Таиланда завезли десятки миллионов использованных медицинских перчаток. Об этом говорится в расследовании CNN от 24 октября.

В начале 2020 года спрос на средства индивидуальной защиты резко вырос, поскольку пандемия коронавируса охватила весь мир. При этом цены на нитриловые перчатки, которые обычно используются врачами и медицинскими работниками, оставались высокими.

В конце прошлого года бизнесмен из Майами Тарек Киршен заказал перчатки на сумму около $2 млн у тайской компании Paddy the Room, которые затем продал американскому дистрибьютору. Вскоре начали поступать жалобы от клиентов бизнесмена, что завезенные перчатки были уже использованными.

Когда Киршен решил лично проверить вторую партию перчаток из Таиланда, то обнаружил, что некоторые из них были грязными, с пятнами крови. 

Киршен говорит, что вернул деньги своим клиентам, выбросил перчатки на свалку и уведомил Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в феврале 2021 года.

По его словам, ни одна из заказанных им перчаток не использовалась в медицинских учреждениях, но анализ записей импорта CNN показывает, что другие американские дистрибьюторы приобрели почти 200 млн перчаток у Paddy the Room во время пандемии. В двух таких компаниях сообщили журналистам, что поставки были некачественными, а перчатки даже не из нитрила.

Еще одна компания US Liberty LLC, закупившая средства защиты у Paddy the Room, жаловалась, что им прислали перчатки "с дырками, с пятнами, разорванные, разных оттенков и цветов".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 243,7 млн случаев COVID-19, умерло от болезни 4,9 млн человек.

Теги: США, Таиланд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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