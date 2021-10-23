В Украине могут вводить бустерную дозу от коронавируса тем, кто выезжает в другие страны

В Украине сделали почти 15,7 млн прививок от COVID-19 Фото: ЕРА

Специалист сообщил, что уже есть страны, которые требуют наличие бустерной дозы для въезда, в частности Израиль. Нынешнее количество вакцин позволяет делать эти дозы, подчеркнул Лапий.

"Мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей", – объяснил он.

По словам эксперта, для введения бустерной дозы можно использовать вакцину того же производителя, что и при первичном курсе. Если ее не будет, можно применять вакцину, произведенную на другой платформе, заключил Лапий.

О вероятности начала бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Украина в этом вопросе "четко следует" рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.