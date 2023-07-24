В Судане разбился самолет Ан с людьми, погибли не менее девяти человек

Авиакатастрофа произошла с транспортным самолетом "Антонов" (Ан), внутри которого находилось около 20 человек – военные и гражданские.

Жертвами крушения при попытке взлета, по информации агентства, стали в том числе четверо военнослужащих.

По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности. Других подробностей военнослужащие не привели, подчеркивает Associated Press.

В самолете во время аварии находилась девочка, она выжила.

Агентство отмечает, что города Порт-Судан, где произошла авиакатастрофа, не коснулось вооруженное противостояние, которое началось 15 апреля между суданской регулярной армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования (RSF).

Arab News, ссылаясь на AFP, пишет, что аэропорт Порт-Судана – единственный в стране, который все еще работает.