В Непале потерпел крушение самолет с 22 людьми на борту

Связь с самолетом пропала после его взлета Фото: wikipedia.org (архив)

Известно, что в самолете находились три члена экипажа и 19 пассажиров: 13 жителей Непала, четыре жителя Индии и два жителя Германии.

Борт авиакомпании Tara Air направлялся из крупного города Покхара в Джомсом, между населенными пунктами около 70 километров. Связь с ним пропала через несколько минут после взлета.

Примерное место катастрофы уже определено с помощью аварийного маяка (ELT), в эту местность пытаются добраться спасатели.

Операция затруднена из-за сложных погодных условий, которые не позволяют использовать авиацию, спасатели пытаются добраться до места по земле.

Издание отмечает, что Покхара является популярным местом для туристов.