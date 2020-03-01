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В Таджикистане завершились парламентские выборы. Еще ни разу ОБСЕ не признавала их демократичными

Как отмечает "Радиои Озодӣ" (таджикистанская служба "Радио Свобода"), это первые парламентские выборы в Таджикистане после запрета крупнейшей оппозиционной силы – Партии исламского возрождения – в 2015 году.

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Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года
Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года
Фото: EPA

В Таджикистане 1 марта состоялись выборы в нижнюю палату местного парламента, сообщает "Радиои Озодӣ" (таджикистанская служба "Радио Свобода").

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила около 75%. Ожидается, что результаты будут объявлены после полудня 2 марта.

Председатель ЦИК Таджикистана Бахтиер Худоерзода объявил, что "выборы прошли в атмосфере прозрачности и открытости". Однако, отмечает издание, наблюдатели ОБСЕ за всю историю выборов в Таджикистане "ни разу не признавали их свободными, демократическими и соответствующими международным стандартам".

"Радиои Озодӣ" указывает, что это первые парламентские выборы в стране после того, как в 2015 году была запрещена деятельность крупнейшей оппозиционной политической силы – Партии исламского возрождения. До того, как в сентябре 2015-го Верховный суд Таджикистана признал ее террористической организацией, партия набирала на выборах 10–15%.

"Многие ожидают, что правящая Народно-демократическая партия Таджикистана во главе с президентом Эмомали Рахмоном, находящимся у власти с 1992 года, получит большинство из 63 мест в Палате представителей", – пишет издание.

Кроме НДП, в выборах принимали участие еще шесть партий, в том числе оппозиционная Социал-демократическая партия, которая выдвинула шестерых кандидатов.

Теги: выборы, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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