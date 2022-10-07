В Таиланде экс-полицейский устроил резню в детском саду, погибли 37 человек

Трагедия произошла в провинции Нонгбуалампху к северо-востоку от Бангкока. Злоумышленник использовал нож для убийства детей, у которых на момент нападения был тихий час. В числе убитых также беременная воспитательница.

После резни в детском саду 34-летний злоумышленник бежал с места происшествия на своем автомобиле. По дороге он убил еще несколько человек. Вернувшись домой, он, судя по всему, убил свою жену и ребенка, а затем покончил с собой. В ходе нападения всего погибли 37 человек, 12 получили ранения разной степени тяжести. Местная больница объявила о сборе донорской крови всех групп.

Злоумышленник прежде работал в правоохранительных органах, но был уволен из-за провала теста на наркотики. Накануне нападения он предстал перед судом и на следующий день снова должен был явиться в суд. Полиция предполагала, что он мог быть под воздействием наркотиков, но в его крови ничего не нашли.

Бойню пережили трое трехлетних детей. Один из мальчиков получил ножевые ранения и два выстрела в голову, сейчас он находится в больнице. Нейрохирурги уже извлекли пули. Мать мальчика по имени Сумаи рассказала, что в тот день он очень просил не вести его в садик.

Еще одна девочка, Эмми, спала у стены, поэтому убийца ее не заметил и она не получила никаких ранений.

Третий мальчик был ранен, когда преступник выбежал из детского сада и скрылся на своем пикапе. На нем он врезался в мотоцикл с коляской, где находился трехлетний Мик, его мать и бабушка. Мать погибла при аварии, преступник ранил бабушку и ударил мальчика ножом в голову.

Издание отмечает, что это был самый массовый расстрел в истории Таиланда и одно из самых массовых убийств детей одним убийцей в новейшей истории человечества.

В пятницу, 7 октября, в стране приспущены флаги в знак траура по погибшим.