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В Тихом океане нашли рыбака, который два месяца дрейфовал в лодке вместе с собакой

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Мужчина с собакой два месяца провел в открытом океане
Мужчина с собакой два месяца провел в открытом океане
Скриншот: 9news.com.au

Рыбак из Сиднея, Австралия, был найден вместе с его собакой после того, как он провел около двух месяцев в Тихом океане, питаясь сырой рыбой и дождевой водой. Об этом 16 июля сообщило австралийское издание 9News.

Тим Шэддок из Сиднея и его собака Белла отправились в путешествие из Мексики во Французскую Полинезию (острова в Тихом океане). Спустя несколько недель шторм повредил его моторную лодку. Им пришлось дрейфовать, питаясь сырой рыбой, которую удавалось поймать. Мужчина и собака пили дождевую воду, которую удавалось собрать. Спустя примерно два месяца дрейфующую лодку заметили с вертолета, который сопровождал рыболовный траулер.

Отмечается, что с учетом обстоятельств Шэддок на момент его обнаружения "выглядел здоровым и в хорошем настроении". Врач Шэддока сообщил журналистам, что у мужчины "нормальные показатели жизнедеятельности". Собака также в удовлетворительном состоянии. Тем не менее мужчине придется постепенно возвращаться к нормальному режиму питания.

Эксперт по выживанию в океане профессор Майк Типтон описал спасение Шэддока как ситуацию "иголки в стоге сена".

"Люди должны понимать, насколько мала лодка и насколько обширен Тихий океан. Шансы на то, что кого-то найдут, довольно малы", – сказал он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Тихий океан, спасение, океан, лодка
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