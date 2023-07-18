В Тихом океане нашли рыбака, который два месяца дрейфовал в лодке вместе с собакой

Тим Шэддок из Сиднея и его собака Белла отправились в путешествие из Мексики во Французскую Полинезию (острова в Тихом океане). Спустя несколько недель шторм повредил его моторную лодку. Им пришлось дрейфовать, питаясь сырой рыбой, которую удавалось поймать. Мужчина и собака пили дождевую воду, которую удавалось собрать. Спустя примерно два месяца дрейфующую лодку заметили с вертолета, который сопровождал рыболовный траулер.

Отмечается, что с учетом обстоятельств Шэддок на момент его обнаружения "выглядел здоровым и в хорошем настроении". Врач Шэддока сообщил журналистам, что у мужчины "нормальные показатели жизнедеятельности". Собака также в удовлетворительном состоянии. Тем не менее мужчине придется постепенно возвращаться к нормальному режиму питания.

Эксперт по выживанию в океане профессор Майк Типтон описал спасение Шэддока как ситуацию "иголки в стоге сена".

"Люди должны понимать, насколько мала лодка и насколько обширен Тихий океан. Шансы на то, что кого-то найдут, довольно малы", – сказал он.