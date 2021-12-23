В транспорте Лондона запретили электросамокаты, электроскутеры и моноколеса

Электросамокаты в транспорте и на вокзалах Лондоне запретили после взрыва в метро батареи такого устройства Фото: EPA

Запрет действует даже на сложенные электросамокат, велосипед или моноколесо. Если человека дважды поймают на нарушении запрета, оштрафуют на £1 тыс. (примерно 35 900 грн). Тем, кто попытается войти на станцию общественного транспорта с одним из этих устройств, будет запрещен вход.

Запрет действует во всех службах сети Transport for London, включая метро, все наземные службы, железную дорогу и трамваи, автобусные станции, вокзалы.

Раньше электросамокаты можно было провозить в транспорте как багаж, но запрещено использовать на дорогах общего пользования и тротуарах.

При этом в общественном транспорте Лондона разрешены немоторизованные скутеры, если они складываются и владелец их носит, а не ездит.