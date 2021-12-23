В транспорте Лондона запретили электросамокаты, электроскутеры и моноколеса

Запрет действует даже на сложенные электросамокат, велосипед или моноколесо. Если человека дважды поймают на нарушении запрета, оштрафуют на £1 тыс. (примерно 35 900 грн). Тем, кто попытается войти на станцию общественного транспорта с одним из этих устройств, будет запрещен вход.
Запрет действует во всех службах сети Transport for London, включая метро, все наземные службы, железную дорогу и трамваи, автобусные станции, вокзалы.
Раньше электросамокаты можно было провозить в транспорте как багаж, но запрещено использовать на дорогах общего пользования и тротуарах.
При этом в общественном транспорте Лондона разрешены немоторизованные скутеры, если они складываются и владелец их носит, а не ездит.
В сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.