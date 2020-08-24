В Триполи открыли огонь по протестующим, есть убитые – СМИ

В столице Ливии Триполи 23 августа произошла перестрелка между представителями властей и протестующими, жертвами стали четыре человека. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Ливии, сообщает 24 августа ТАСС.
Собеседник агентства рассказал также о десятках раненых и пострадавших, в числе которых есть сотрудники полиции.
Силовики якобы открыли огонь по протестующим в ответ на их стрельбу.
По данным ТАСС, зачинщики беспорядков и участники "бесчинств" арестованы.
По данным Reuters, вооруженные люди в Триполи стреляли в воздух, чтобы разогнать несколько сотен демонстрантов. О погибших британское агентство не сообщает.
На акцию протеста жители Триполи вышли в связи с резким ухудшением социально-экономической ситуации. В частности, население длительное время вынуждено обходиться без электричества и воды.
После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халиф Хафтар.