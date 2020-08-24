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В Триполи открыли огонь по протестующим, есть убитые – СМИ

В Триполи представители властей открыли по протестующим огонь в ответ на стрельбу с их стороны, утверждает источник ТАСС, близкий к силовым структурам Ливии. По данным Reuters, стреляли в воздух.

В Триполи протестовали против ухудшения социально-экономического положения
В Триполи протестовали против ухудшения социально-экономического положения
Фото: ЕРА

В столице Ливии Триполи 23 августа произошла перестрелка между представителями властей и протестующими, жертвами стали четыре человека. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Ливии, сообщает 24 августа ТАСС.

Собеседник агентства рассказал также о десятках раненых и пострадавших, в числе которых есть сотрудники полиции.

Силовики якобы открыли огонь по протестующим в ответ на их стрельбу.

По данным ТАСС, зачинщики беспорядков и участники "бесчинств" арестованы.

По данным Reuters, вооруженные люди в Триполи стреляли в воздух, чтобы разогнать несколько сотен демонстрантов. О погибших британское агентство не сообщает.

На акцию протеста жители Триполи вышли в связи с резким ухудшением социально-экономической ситуации. В частности, население длительное время вынуждено обходиться без электричества и воды.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халиф Хафтар.

Теги: Ливия, протесты, стрельба, полиция, арест, электричество, перестрелка, беспорядки, раненые, жертвы, пострадавшие, погибшие, Триполи, силовики
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