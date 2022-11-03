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В Японии рассматривают возможность развертывания гиперзвуковых ракет к 2030 году – СМИ

По информации СМИ, Япония пересмотрит свою стратегию национальной безопасности в конце 2022 года
По информации СМИ, Япония пересмотрит свою стратегию национальной безопасности в конце 2022 года
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Японии рассматривает возможность развертывания гиперзвуковых ракет к 2030 году. Япония хочет укрепить потенциал контрударов для сдерживания угроз в регионе, поскольку война в Украине меняет глобальную картину безопасности. Об этом 3 ноября сообщило японское издание Nikkei Asia.

По информации СМИ, Япония пересмотрит свою стратегию национальной безопасности и другие ключевые оборонные документы в конце 2022 года. Одно из предложений заключается в том, чтобы Япония приняла на вооружение ракеты большой дальности в три этапа.

На первом этапе Япония может рассмотреть возможность приобретения у США крылатых ракет ("Томагавк" и других), что может произойти, утверждает издание, "в короткие сроки с одобрения США".

На втором этапе в Японии могут модернизировать свою ракету класса "земля-корабль" Type 12, увеличив дальность ее действия с менее чем 200 км в настоящее время до более чем 1000 км. Обновленные ракеты могут быть представлены, по информации Nikkei Asia, уже в 2026 финансовом году.

Третьим этапом станет принятие на вооружение гиперзвуковых ракет. Издание отмечает, что их труднее перехватить, чем "Томагавк" или Type 12 – это означает, что они могут укрепить потенциал сдерживания Японии.

Nikkei Asia также заявило, что Минобороны Японии уже начало изучать технологию, при которой топливо сжигается в сжатом воздухе для обеспечения дополнительной тяги. Ожидается, что исследования гиперзвуковых ракет с использованием этой технологии начнутся в 2023 финансовом году.

Контекст:

Гиперзвуковые ракеты летят со скоростью, которая в пять или более раз превышает скорость звука, по более сложной траектории, чем баллистические ракеты, что затрудняет их сбитие.

Япония считает, учитывая достижения Северной Кореи и Китая в ракетных возможностях, что должна иметь возможность не только перехватывать приближающиеся ракеты, но, отмечает Nikkei Asia, и при необходимости наносить ответные удары. 

Теги: СМИ, США, Украина, Япония, война, вооружение, угрозы, оборона, исследование, технологии, Минобороны, документы, ракеты, безопасность, удары, ракета, топливо
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