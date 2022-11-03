В Японии рассматривают возможность развертывания гиперзвуковых ракет к 2030 году – СМИ

По информации СМИ, Япония пересмотрит свою стратегию национальной безопасности в конце 2022 года Фото: depositphotos.com

По информации СМИ, Япония пересмотрит свою стратегию национальной безопасности и другие ключевые оборонные документы в конце 2022 года. Одно из предложений заключается в том, чтобы Япония приняла на вооружение ракеты большой дальности в три этапа.

На первом этапе Япония может рассмотреть возможность приобретения у США крылатых ракет ("Томагавк" и других), что может произойти, утверждает издание, "в короткие сроки с одобрения США".

На втором этапе в Японии могут модернизировать свою ракету класса "земля-корабль" Type 12, увеличив дальность ее действия с менее чем 200 км в настоящее время до более чем 1000 км. Обновленные ракеты могут быть представлены, по информации Nikkei Asia, уже в 2026 финансовом году.

Третьим этапом станет принятие на вооружение гиперзвуковых ракет. Издание отмечает, что их труднее перехватить, чем "Томагавк" или Type 12 – это означает, что они могут укрепить потенциал сдерживания Японии.

Nikkei Asia также заявило, что Минобороны Японии уже начало изучать технологию, при которой топливо сжигается в сжатом воздухе для обеспечения дополнительной тяги. Ожидается, что исследования гиперзвуковых ракет с использованием этой технологии начнутся в 2023 финансовом году.