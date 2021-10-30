В Йемене произошел взрыв на въезде в аэропорт. СМИ сообщают о погибших

Источник Xinhua в государственной больнице в Адене рассказал о по меньшей мере шестерых погибших и как минимум 16 получивших ранения.

Собеседник агентства утверждает, что взорвался припаркованный грузовик, он вызвал "огромный взрыв" в том районе и уничтожил несколько автомобилей.

Версии пока разные. Согласно одной – грузовик с большим количеством дизельного топлива взорвался из-за проблем с электропроводкой. Согласно второй, – террористы дистанционно взорвали мину-ловушку.

По данным AFP, опубликованным в Twitter, в результате взрыва в Адене погибли не менее 12 мирных жителей.