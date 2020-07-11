В ЮАР произошел захват заложников, погибли пять человек

Полиция предполагает, что захват заложников в церкви южноафриканского города Йоханнесбург может быть связан с враждой между представителями религиозной общественности.

11 июля в городе Йоханнесбург Южно-Африканской Республики в ходе захвата заложников погибли пять человек и получили ранение шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию информирует Associated Press.

Инцидент со стрельбой произошел рано утром в районе международной церкви святости пятидесятников.

Тела четырех погибших, "застреленных и сожженных", нашли в одном автомобиле, тело еще одного, охранника с огнестрельным ранением, обнаружили в другой машине.

Полиция отмечает, что заложников, в число которых входили женщины и дети, удалось спасти. Эти люди, по одной из версий, жили в церкви. Точное количество спасенных не указано.

По мнению правоохранителей, захват заложников может быть связан с враждой между прихожанами церкви.

В полиции утверждают, что задержали 40 человек и это предотвратило более масштабную трагедию. Было изъято порядка 30 единиц оружия.