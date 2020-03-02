В ЮАР в результате аварии автобуса погибло 25 человек

Автобус с пассажирами съехал в 200-метровое ущелье на юго-востоке ЮАР. Большинство погибших – пассажиры, пишут СМИ.

2 марта в районе Чентана на юго-востоке ЮАР вследствие ДТП с автобусом погибло по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает News365.co.za.

По невыясненным пока причинам водитель потерял управление автобусом, и машина съехала с дороги, скатившись в глубокое ущелье.

Четыре человека скончались, пока ждали прибытия на место аварии вертолета спасателей. 62 человека выжили.

По данным The South African, большинство жертв – пенсионеры, которые ехали из Баттерворта в Чебе. Автобус упал в 200-метровое ущелье.