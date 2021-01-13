ГОРДОН
 
 
МИР

В Южном Судане военные задержали российского блогера Варламова и еще четырех человек. У них нашли пульт от дрона

Российский блогер Илья Варламов вместе с женой Любовью, издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым и еще двумя путешественниками приехали в страну в качестве туристов, сообщил Варламов у себя в блоге. Суданские силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Варламов находился в аэропорту города Капоэты
Варламов находился в аэропорту города Капоэты
Фото: varlamov / Instagram

В Южном Судане местные военные задержали российского блогера Илью Варламова вместе с женой Любовью, а также издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга. Об этом Варламов сообщил у себя в блоге Varlamov.ru 13 января.

Все пятеро человек приехали в страну в качестве туристов, утверждается в сообщении. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты и хотела вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

"Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – рассказал Варламов.

Местные силовики считают, что задержанные россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона", пишет "Медиазона".

По словам Верзилова, их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. Он утверждает, что телефоны будут изыматься, а задержанных оставят в помещении. Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой.

ТАСС cообщил, что российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, получило от Варламова и Верзилова обращение в связи с их задержанием в южносуданском городе Капоэта. Сотрудник российской миссии отметил, что путешественники пока не арестованы, а только задержаны. Дипломаты ведут работу.

Боганцев рассказал РБК, что задержание происходило вежливо, но настойчиво. Они звонили в Уганду и в посольство Канады, так как, по словам Боганцева, "Петя – канадский гражданин".

Теги: арест, военные, туристы, Илья Варламов, Южный Судан, Уганда, Петр Верзилов, блогеры, блогер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и заявил, что тот отрастил хвостик
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и заявил, что тот отрастил хвостик
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS