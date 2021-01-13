В Южном Судане военные задержали российского блогера Варламова и еще четырех человек. У них нашли пульт от дрона

Российский блогер Илья Варламов вместе с женой Любовью, издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым и еще двумя путешественниками приехали в страну в качестве туристов, сообщил Варламов у себя в блоге. Суданские силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона".



В Южном Судане местные военные задержали российского блогера Илью Варламова вместе с женой Любовью, а также издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга. Об этом Варламов сообщил у себя в блоге Varlamov.ru 13 января.

Все пятеро человек приехали в страну в качестве туристов, утверждается в сообщении. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты и хотела вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

"Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – рассказал Варламов.

Местные силовики считают, что задержанные россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона", пишет "Медиазона".

По словам Верзилова, их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. Он утверждает, что телефоны будут изыматься, а задержанных оставят в помещении. Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой.

ТАСС cообщил, что российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, получило от Варламова и Верзилова обращение в связи с их задержанием в южносуданском городе Капоэта. Сотрудник российской миссии отметил, что путешественники пока не арестованы, а только задержаны. Дипломаты ведут работу.

Боганцев рассказал РБК, что задержание происходило вежливо, но настойчиво. Они звонили в Уганду и в посольство Канады, так как, по словам Боганцева, "Петя – канадский гражданин".