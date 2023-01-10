В Южном Судане задержали шестерых журналистов из-за видео, где президент страны обмочился на официальном мероприятии

В середине декабря прошлого года в сети распространилось видео с официального мероприятия по запуску автомагистрали Джуба-Терекека, на котором присутствовал Киир. Во время исполнения государственного гимна он обмочился – и это попало в кадр.

71 year old President of South Sudan Salva Kiir #Mayardit doing a pee while the national anthem played. Talk about respect he couldn’t wait for a toilet * break. @Gidi_Traffic Tinubu on our mind. pic.twitter.com/MYlQ8PXmh7 — All the News (@FELASTORY) December 14, 2022

После публикации видео журналист государственной радиовещательной корпорации Южного Судана (SSBC) на условиях анонимности сообщил Sudans Post, что сотрудники Службы национальной безопасности, прикрепленные к канцелярии президента, проверяют телефоны журналистов, чтобы выяснить, кто стоит за утечкой видео.

Позже этот же журналист заявил, что в начале прошлой недели шестеро его коллег, работающих в SSBC, были арестованы. Им сказали, что после допроса их отпустят, но они до сих по находятся в штаб-квартире Службы национальной безопасности Южного Судана.

Имена задержанных журналистов: Томбе Джоваль, Джозеф Оливер, Мустафа Осман, Виктор Ладо, Чербек Рубен и Бенджамин Бол.

Собеседник Sudans Post также сообщил, что сотрудники Службы национальной безопасности, арестовавшие его коллег, предостерегли от дачи заявлений в СМИ об их задержании и пригрозили арестовать всех, кто предоставит в СМИ информацию об этой ситуации.