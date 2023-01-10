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В Южном Судане задержали шестерых журналистов из-за видео, где президент страны обмочился на официальном мероприятии

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Видео с Кииром завирусилось в середине декабря 2022 года
Видео с Кииром завирусилось в середине декабря 2022 года
Фото: EPA

В Южном Судане были задержаны шесть журналистов из-за распространения видеозаписи, на которой 71-летний президент страны Сальва Киир обмочился на официальном мероприятии. Об этом сообщило 6 января местное издание Sudans Post.

В середине декабря прошлого года в сети распространилось видео с официального мероприятия по запуску автомагистрали Джуба-Терекека, на котором присутствовал Киир. Во время исполнения государственного гимна он обмочился – и это попало в кадр.

После публикации видео журналист государственной радиовещательной корпорации Южного Судана (SSBC) на условиях анонимности сообщил Sudans Post, что сотрудники Службы национальной безопасности, прикрепленные к канцелярии президента, проверяют телефоны журналистов, чтобы выяснить, кто стоит за утечкой видео.

Позже этот же журналист заявил, что в начале прошлой недели шестеро его коллег, работающих в SSBC, были арестованы. Им сказали, что после допроса их отпустят, но они до сих по находятся в штаб-квартире Службы национальной безопасности Южного Судана.

Имена задержанных журналистов: Томбе Джоваль, Джозеф Оливер, Мустафа Осман, Виктор Ладо, Чербек Рубен и Бенджамин Бол. 

Собеседник Sudans Post также сообщил, что сотрудники Службы национальной безопасности, арестовавшие его коллег, предостерегли от дачи заявлений в СМИ об их задержании и пригрозили арестовать всех, кто предоставит в СМИ информацию об этой ситуации.

Контекст:

Киир является единственным президентом Южного Судана с тех пор, как страна обрела независимость от Судана в 2011 году. Как отмечает Associated Press, недавно президентские выборы были снова перенесены на конец 2024 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, видео, журналисты, допрос, задержание, президент, Южный Судан, Сальва Киир
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