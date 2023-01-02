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Великобритания объявила конкурс на замену российского урана для АЭС и атомного флота

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В РФ находится около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% по его обогащению
В РФ находится около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% по его обогащению
Фото: ЕРА

Великобритания объявила конкурс на поддержку производства урана и замену его поставок из России. Об этом 2 января сообщается на сайте британского правительства.

Для поиска альтернативы создается фонд ядерного топлива размером £75 млн. С помощью этих средств операторы АЭС смогут найти больше возможностей для использования ядерного топлива, произведенного в королевстве, говорится в сообщении

По данным правительства, сейчас в РФ находится около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% по его обогащению. Там отмечают, что в июне лидеры стран "Большой семерки" договорились начать согласованные действия по снижению зависимости от гражданских ядерных и связанных с ними товаров из РФ, в том числе работать над диверсификацией своих поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива.

Заместитель министра по вопросам энергетики Грэм Стюарт отметил, что рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением России в Украину, высветили потребность в большем количестве возобновляемых источников энергии, а также в строительстве электростанций и развитии собственных топливных мощностей.

"Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечив доступ к безопасным и надежным поставкам топлива, в том числе для британского атомного флота, тем самым вытеснив российское влияние", – сказал он.

Теги: Россия, ядерная энергетика, Великобритания, уран, АЭС, российская агрессия
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