Иран заявляет, что добился обогащения урана до 60% на одной из подземных АЭС

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявила о том, что новое поколение центрифуг на станции позволило значительно увеличить производительность газообразного урана UF6.
Это заявление AEOI называет "ответом" на резолюцию МАГАТЭ, предписывающую Ирану сотрудничать с агентством по расследованию, которое Тегеран хочет закрыть в рамках усилий по возрождению ядерной сделки.
Иранские власти пообещали "отомстить политически мотивированному шагу МАГАТЭ по принятию резолюции".
АР связи с этим отмечает, что обогащение до 60% чистоты – это "один короткий технический шаг от уровня оружейного качества в 90%". В последние месяцы эксперты по ядерному нераспространению предупреждали, что в настоящее время у Ирана достаточно 60% урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы. Фордо находится примерно в 100 км к югу от столицы Тегерана, пишет агентство.
11 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.
Ссылаясь на отчет МАГАТЭ, Politico написало, что по состоянию на 22 октября общий запас обогащенного урана в Иране составлял 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете в сентябре. Эти цифры значительно превышают ограничения, установленные первоначальной ядерной сделкой 2015 года.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.
Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
В январе 2022 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок заявили, что переговоры по возвращению к выполнению ядерной сделки с Ираном находятся "в решающей фазе".