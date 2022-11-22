Иран заявляет, что добился обогащения урана до 60% на одной из подземных АЭС

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) заявила о том, что новое поколение центрифуг на станции позволило значительно увеличить производительность газообразного урана UF6.

Это заявление AEOI называет "ответом" на резолюцию МАГАТЭ, предписывающую Ирану сотрудничать с агентством по расследованию, которое Тегеран хочет закрыть в рамках усилий по возрождению ядерной сделки.

Иранские власти пообещали "отомстить политически мотивированному шагу МАГАТЭ по принятию резолюции".

АР связи с этим отмечает, что обогащение до 60% чистоты – это "один короткий технический шаг от уровня оружейного качества в 90%". В последние месяцы эксперты по ядерному нераспространению предупреждали, что в настоящее время у Ирана достаточно 60% урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы. Фордо находится примерно в 100 км к югу от столицы Тегерана, пишет агентство.

11 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

Ссылаясь на отчет МАГАТЭ, Politico написало, что по состоянию на 22 октября общий запас обогащенного урана в Иране составлял 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете в сентябре. Эти цифры значительно превышают ограничения, установленные первоначальной ядерной сделкой 2015 года.