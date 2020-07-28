Венедиктов: Антител у Мишустина до фига – может и поделиться

У главы правительства РФ Михаила Мишустина выработались антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Правда... про премьера Мишустина, но он переболел в легкой форме, надо сказать. Хотя мне тут рассказывали, что антител у него до фига – может и поделиться", – отметил Венедиктов.

По его словам, спикер Кремля Дмитрий Песков, наоборот, "нелегко" перенес COVID-19.

"Он бросил такую фразу: "Знаешь, как трудно спать на животе?" Мы знаем, что когда вирус в форме средней тяжести, то человека кладут спать на животе. И вот этим он дал мне понять, что это было не просто. Он не дома болел, а в больнице", – объяснил российский журналист.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" Читайте полную версию интервью

30 апреля Мишустин в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией временно сложил полномочия премьер-министра.

Мишустин лечился от COVID-19 в одной из московских больниц. По информации The Bell, в начале мая он начал проводить совещания из больницы, где для него оборудовали кабинет.

19 мая, когда Мишустин вылечился, президент России Владимир Путин вернул ему полномочия главы правительства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 июля в мире подтверждено более 16,5 млн случаев инфицирования (в РФ более 822 тыс.), из которых 654 тыс. – с летальным исходом (в России – 13 483). Более 9,6 млн заболевших уже выздоровели.