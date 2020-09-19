ГОРДОН
 
 
МИР

Венедиктов прокомментировал возможную отставку главы МИД России Лаврова

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о возможном переходе министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совет Федерации. "Не невозможно", – написал Венедиктов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний раз Лаврова назначили руководителем МИД России 21 января 2020 года
Последний раз Лаврова назначили руководителем МИД России 21 января 2020 года
Фото: EPA

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь" сообщил 19 сентября о возможном переходе переходе главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Совет Федерации.

"Информация о возможном переходе главы МИД Сергея Лаврова в Совфед верная, так же как и о предстоящем переходе Марии Захаровой в Госдуму… А вы не заметили, что Лавров давно ушел? Он просто временно доисполнял оставшиеся обязанности. В ожидании смены", – сказано в нескольких сообщениях этого канала.

Переход Лаврова, по данным канала, произойдет на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации в Большом Кремлевском дворце 23 сентября.

"Новый министр иностранных дел будет фигурой переходной, технической. Из дипломатов. Сейчас не тот фон, чтобы сменщиком Лаврова стала яркая медийная или политическая фигура. Смена министра должна демонстрировать новый вектор дипломатии или, наоборот, технологизм и ужесточении прежних позиций. Пока причин для этого нет. Министр должен быть медиатором международных процессов и трендов", – рассказали источники "Незыгаря".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отреагировал на эту информацию.

"Незыгарь" (Telegram-канал) пишет: возможен переход Лаврова в Совет Федерации, а на его место Сергей Нарышкин [директор службы внешней разведки РФ]. Не невозможно", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В МИД России не комментировали информацию о замене главы ведомства.

Лавров начал работать по дипломатической линии в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке. Его назначили министром иностранных дел России первый раз 9 марта 2004 года. Переназначался на этот пост Лавров пять раз: в мае 2004 года, сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года и в мае 2018 года. Последний раз его назначили главой МИД РФ 21 января 2020 года.

Теги: Россия, Сергей Лавров, Москва, Кремль, Госдума, Сергей Нарышкин, МИД России, Совет Федерации, Алексей Венедиктов, отставка, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS