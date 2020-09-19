Венедиктов прокомментировал возможную отставку главы МИД России Лаврова

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о возможном переходе министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совет Федерации. "Не невозможно", – написал Венедиктов.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь" сообщил 19 сентября о возможном переходе переходе главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Совет Федерации.

"Информация о возможном переходе главы МИД Сергея Лаврова в Совфед верная, так же как и о предстоящем переходе Марии Захаровой в Госдуму… А вы не заметили, что Лавров давно ушел? Он просто временно доисполнял оставшиеся обязанности. В ожидании смены", – сказано в нескольких сообщениях этого канала.

Переход Лаврова, по данным канала, произойдет на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации в Большом Кремлевском дворце 23 сентября.

"Новый министр иностранных дел будет фигурой переходной, технической. Из дипломатов. Сейчас не тот фон, чтобы сменщиком Лаврова стала яркая медийная или политическая фигура. Смена министра должна демонстрировать новый вектор дипломатии или, наоборот, технологизм и ужесточении прежних позиций. Пока причин для этого нет. Министр должен быть медиатором международных процессов и трендов", – рассказали источники "Незыгаря".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отреагировал на эту информацию.

"Незыгарь" (Telegram-канал) пишет: возможен переход Лаврова в Совет Федерации, а на его место Сергей Нарышкин [директор службы внешней разведки РФ]. Не невозможно", – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В МИД России не комментировали информацию о замене главы ведомства.

Лавров начал работать по дипломатической линии в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке. Его назначили министром иностранных дел России первый раз 9 марта 2004 года. Переназначался на этот пост Лавров пять раз: в мае 2004 года, сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года и в мае 2018 года. Последний раз его назначили главой МИД РФ 21 января 2020 года.