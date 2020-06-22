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Верховный суд РФ отказался рассматривать иск о незаконности голосования по поправкам в конституцию

Верховный суд России отказался принять иск депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Олега Шереметьева, в котором они требовали признать незаконным указ президента Владимира Путина о назначении голосования по поправкам в конституцию на 1 июля.

Как сообщает "МБХ медиа", иск был подан 17 июня. Авторы обращения указывали, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавируса – преступление. Верховный суд, отмечает издание, отклонил уже три похожих иска. Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте.