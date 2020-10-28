Вице-президент Еврокомиссии инфицирован COVID-19

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас заявил, что узнал о своем заболевании после плановой проверки на COVID-19.

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19 и уходит на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", – говорится в сообщении.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020

15 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за выявления COVID-19 у сотрудника ее офиса. Фон дер Ляйен в октябре уже уходила на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 перед саммитом Украина – ЕС в Брюсселе 6 октября.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на вечер 27 октября коронавирусом в мире заразилось более 43,8 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,16 млн человек, а выздоровело 29,2 млн пациентов