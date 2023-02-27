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Вице-президент Еврокомиссии раскритиковала европейцев за "излишнюю корректность" к Венгрии

Юрова считает, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны
Юрова считает, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны
Фото: EPA

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что европейские политики обращаются с Венгрией с "излишне гладкой корректностью". Об этом она сказала 24 февраля на дебатах с избранным президентом Чехии Петром Павелом, сообщает Euractiv.

"Мы наблюдаем излишне гладкую корректность со стороны европейских политиков", – заявила Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии добавила, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны.

Также она подтвердила, что исполнительная власть ЕС продолжит разбирательство, начатое против Венгрии в связи с нарушением верховенства закона.

Euractiv напомнил, что отношения между Юровой и Венгрией ухудшились после того, как Будапешт потребовал ее отставки в 2020 году, когда она заявила, что премьер Венгрии Виктор Орбан создает в своей стране "больную демократию".

Контекст:

ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.

В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша, в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств. 

В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.

Власти Венгрии подверглись критике также за то, что в течение последних лет они активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

В итоге в декабре 2023-го ЕС заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы.

Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Еврокомиссия, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, вице-президент, Евросоюз, ЕС
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