Вице-президент Еврокомиссии раскритиковала европейцев за "излишнюю корректность" к Венгрии

"Мы наблюдаем излишне гладкую корректность со стороны европейских политиков", – заявила Юрова.
Вице-президент Еврокомиссии добавила, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны.
Также она подтвердила, что исполнительная власть ЕС продолжит разбирательство, начатое против Венгрии в связи с нарушением верховенства закона.
Euractiv напомнил, что отношения между Юровой и Венгрией ухудшились после того, как Будапешт потребовал ее отставки в 2020 году, когда она заявила, что премьер Венгрии Виктор Орбан создает в своей стране "больную демократию".
ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.
В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша, в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств.
В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.
Власти Венгрии подверглись критике также за то, что в течение последних лет они активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
В итоге в декабре 2023-го ЕС заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".