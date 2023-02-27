Вице-президент Еврокомиссии раскритиковала европейцев за "излишнюю корректность" к Венгрии

Юрова считает, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны Фото: EPA

"Мы наблюдаем излишне гладкую корректность со стороны европейских политиков", – заявила Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии добавила, что Венгрию нужно чаще вызывать на разговор, особенно по поводу ее позиции в отношении России и войны.

Также она подтвердила, что исполнительная власть ЕС продолжит разбирательство, начатое против Венгрии в связи с нарушением верховенства закона.

Euractiv напомнил, что отношения между Юровой и Венгрией ухудшились после того, как Будапешт потребовал ее отставки в 2020 году, когда она заявила, что премьер Венгрии Виктор Орбан создает в своей стране "больную демократию".