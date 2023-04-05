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Владелец Louis Vuitton стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, Маск опустился на вторую позицию

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В Forbes подчеркнули, что это первый случай, когда список возглавил гражданин Франции
В Forbes подчеркнули, что это первый случай, когда список возглавил гражданин Франции
Фото: ЕРА

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг миллиардеров, опубликованный 4 апреля.

Состояние Арно, которому также принадлежат такие бренды, как Christian Dior и Tiffany & Co, Forbes оценивает в $211 млрд. За минувший год капитал 74-летнего французского бизнесмена увеличился на $53 млрд. Это наибольший рост среди всех, кто попал в рейтинг.

В Forbes подчеркнули, что это первый случай, когда список возглавил гражданин Франции.

На второе место опустился владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. Forbes связывает это с неудачной покупкой 51-летним американским бизнесменом социальной сети Twitter. В частности, эта сделка привела к падению акций Tesla почти на 50%. Сейчас его состояние оценивается в $180 млрд, что на $39 млрд меньше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров владелец Amazon Джефф Безос. При этом его потери за 12 месяцев стали наибольшими среди всех миллиардеров из списка – $57 млрд. Сейчас капитал 59-летнего американского бизнесмена оценивается в $114 млрд.

Всего в мире Forbes насчитал 2640 миллиардеров. В прошлом году их было 2668.

Суммарно состояние всех миллиардеров планеты сейчас составляет около $12,2 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в марте 2022 года.

Как отмечает Forbes, за прошедший год почти половина списка стала беднее.

Больше всего миллиардеров в США – 735, Китае (562) и Индии (169).

В обновленный рейтинг Forbes также вошли шесть украинцев.

Контекст:

Forbes – американский финансово-экономический журнал. Является одним из самых авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: рейтинг, Twitter, бизнес, Forbes, SpaceX, Tesla, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск, Louis Vuitton, Dior, Бернар Арно, Tiffany
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