Власти Северной Кореи задерживают поставки вакцин от COVID-19, переговоры зашли в тупик – СМИ

Северная Корея сделала недостаточно для того, чтобы продвинуть процесс получения вакцин в рамках механизма COVAX. Власти завершили только два из семи необходимых административных шагов, заявил собеседник.

Если бы КНДР быстро оформила необходимые документы, она бы получила вакцины. Трудно сказать, сколько именно, но при выполнении просьбы GAVI дело продвинулось бы вперед, уверен источник. По словам представителя альянса GAVI, переговоры все еще идут.

Северная Корея регулярно признает, что сталкивается с обострением кризиса из-за пандемии коронавируса, но продолжает утверждать, что болезни COVID-19 в стране нет, сообщила радиостанция.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Северная Корея не приняла международных предложений по модернизации сети холодоснабжения. Это означает, что Пхеньян будет выбирать между вакцинами AstraZeneca и препаратами, произведенными в Китае или России, говорится в сообщении.