Власти Праги идут на карантин после обнаружения COVID-19 у заместителя мэра

Заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили инфицирование COVID-19. Накануне он присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами.

Ряд должностных лиц Праги идут на карантин после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Novinky.cz.

16 июня заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили инфицирование COVID-19.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура 37,8 °C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест. Вечером подтвердился положительный результат", – сообщил Глубучек.

Накануне, 14 июня, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

"Наш коллега инфицирован COVID-19. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все, кто был на заседании горсовета, должны уйти на карантин, то есть все руководство города", – написал в Twitter мэр, отметив, что если бы партнеры по коалиции согласились на онлайн-заседание, то этого можно было бы избежать.

Kolega náměstek @p_hlubucek je nakažen nemocí covid-19. Přeji mu brzké uzdravení. Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 16, 2020

Депутаты выясняют, кто из них пересекался с заместителем мэра или теми, кто контактировал с ним. Всего уйти на карантин и сдать тест на COVID-19 придется примерно 40 людям.

По данным на вечер 17 июня, как пишет Novinky.cz, в Чехии подтверждено заражение 10 112 человек, 7630 из них уже вылечились, а 332 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,19 млн, из них более 444,3 тыс. умерли, более 3,97 млн выздоровели.