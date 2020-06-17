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Власти Праги идут на карантин после обнаружения COVID-19 у заместителя мэра

Заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили инфицирование COVID-19. Накануне он присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами.

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В Чехии подтверждено заражение 10 112 человек
В Чехии подтверждено заражение 10 112 человек
Фото: EPA

Ряд должностных лиц Праги идут на карантин после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Novinky.cz.

16 июня заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили инфицирование COVID-19.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура 37,8 °C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест. Вечером подтвердился положительный результат", – сообщил Глубучек.

Накануне, 14 июня, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

"Наш коллега инфицирован COVID-19. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все, кто был на заседании горсовета, должны уйти на карантин, то есть все руководство города", – написал в Twitter мэр, отметив, что если бы партнеры по коалиции согласились на онлайн-заседание, то этого можно было бы избежать.

Депутаты выясняют, кто из них пересекался с заместителем мэра или теми, кто контактировал с ним. Всего уйти на карантин и сдать тест на COVID-19 придется примерно 40 людям.

По данным на вечер 17 июня, как пишет Novinky.cz, в Чехии подтверждено заражение 10 112 человек, 7630 из них уже вылечились, а 332 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,19 млн, из них более 444,3 тыс. умерли, более 3,97 млн выздоровели.

Теги: Чехия, депутаты, Прага, горсовет, карантин, работа, власть, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Зденек Гржиб
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