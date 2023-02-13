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Власти Приморья РФ объявили о выпуске беспилотника. СМИ нашли такой же на AliExpress

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Беспилотник якобы российского производства очень напоминает китайский, заявляют СМИ
Беспилотник якобы российского производства очень напоминает китайский, заявляют СМИ
Скриншот: Кожемяко | официально / Telegram

В России якобы начались испытательные полеты нового беспилотника. Об этом заявил глава Приморского края РФ Олег Кожемяко в Telegram 12 января. Telegram-канал "Сирена" заметил, что эти беспилотники очень похожи на дроны китайского производства.

"Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", – написал Кожемяко и опубликовал видео.

"Сирена" пишет, что на крупнейшей китайской торговой онлайн-площадке AliExpress можно найти аппарат, который выглядит так же, как беспилотник на видео Кожемяко. Это дрон китайской компании Cuav, купить его можно за почти $12 тыс., отмечает канал.

"У устройства, через которое управляют "приморским" беспилотником на записи, тоже есть двойник на AliExpress. Выпускают пульты под брендом Skydroid в том же Китае, стоимость без скидки – около $3 тыс.", – говорится в сообщении.

В ответ власти Приморья заявили, что представленные беспилотники изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное, сообщает агентство "РИА Новости".

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин отметил, что программное обеспечение БПЛА, станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции "разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями".

Контекст:

Ранее власти Приморья сообщали, что в регионе запускают серийное производство беспилотников для военных нужд, отмечает "РИА Новости". В конструкции дрона весом 1,5 кг предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника, говорилось в заявлении.

Теги: Россия, беспилотники, технологии, Приморский край, AliExpress
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