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Во Флориде на поверхности океана зафиксировали рекордную температуру, как в джакузи

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Южное побережье Флориды борется с экстремальной жарой
Южное побережье Флориды борется с экстремальной жарой
Фото: depositphotos.com

В США на архипелаге Флорида-Кис температура поверхности океана подскочила до +38,43 °C, что может стать глобальным рекордом. Об этом говорится в материале The Guardian, опубликованном 26 июля.

Как отметило СМИ, такой уровень тепла соответствует температуре воды в джакузи.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), нормальная температура воды в этом районе в это время года должна составлять от 23 °C до 31 °C. 

Записи о температуре поверхности океана не ведутся, говорится в материале, но исследование 2020 года показало, что самая высокая наблюдаемая температура воды была 37,61 °C в Персидском заливе.

Сейчас Южное побережье Флориды борется с экстремальной жарой, которая угрожает морской жизни и экосистемам океана, сообщает The Guardian.

Представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Манцелло отметил, что в управлении не ожидали, что потепление произойдет так рано в этом году и будет "таким экстремальным".

Контекст:

Всемирная метеорологическая организация 4 июля сообщала, что впервые за семь лет в тропической части Тихого океана возникли условия Эль-Ниньо, что подготовило почву для вероятного повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий.

Эль-Ниньо происходит в среднем каждые два-семь лет, а эпизоды обычно длятся от девяти до 12 месяцев. Это естественная климатическая модель, связанная с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Но это происходит в контексте климата, измененного деятельностью человека, говорится в релизе метеорологической организации.

Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после его появления, поэтому, вероятно, оно будет наиболее заметным в 2024 году, сказано в документе.

Теги: СМИ, США, исследование, рекорд, потепление, Флорида, глобальное потепление, температура, океан
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