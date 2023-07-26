Во Флориде на поверхности океана зафиксировали рекордную температуру, как в джакузи

Как отметило СМИ, такой уровень тепла соответствует температуре воды в джакузи.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), нормальная температура воды в этом районе в это время года должна составлять от 23 °C до 31 °C.

Записи о температуре поверхности океана не ведутся, говорится в материале, но исследование 2020 года показало, что самая высокая наблюдаемая температура воды была 37,61 °C в Персидском заливе.

Сейчас Южное побережье Флориды борется с экстремальной жарой, которая угрожает морской жизни и экосистемам океана, сообщает The Guardian.

Представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Манцелло отметил, что в управлении не ожидали, что потепление произойдет так рано в этом году и будет "таким экстремальным".