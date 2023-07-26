Во Флориде на поверхности океана зафиксировали рекордную температуру, как в джакузи

Как отметило СМИ, такой уровень тепла соответствует температуре воды в джакузи.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), нормальная температура воды в этом районе в это время года должна составлять от 23 °C до 31 °C.
Записи о температуре поверхности океана не ведутся, говорится в материале, но исследование 2020 года показало, что самая высокая наблюдаемая температура воды была 37,61 °C в Персидском заливе.
Сейчас Южное побережье Флориды борется с экстремальной жарой, которая угрожает морской жизни и экосистемам океана, сообщает The Guardian.
Представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Манцелло отметил, что в управлении не ожидали, что потепление произойдет так рано в этом году и будет "таким экстремальным".
Всемирная метеорологическая организация 4 июля сообщала, что впервые за семь лет в тропической части Тихого океана возникли условия Эль-Ниньо, что подготовило почву для вероятного повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий.
Эль-Ниньо происходит в среднем каждые два-семь лет, а эпизоды обычно длятся от девяти до 12 месяцев. Это естественная климатическая модель, связанная с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Но это происходит в контексте климата, измененного деятельностью человека, говорится в релизе метеорологической организации.
Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после его появления, поэтому, вероятно, оно будет наиболее заметным в 2024 году, сказано в документе.