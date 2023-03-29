Более 2 тыс. швейцарских женщин обратились в ЕСПЧ из-за климатических изменений

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Иск подали четыре женщины старше 80 лет (одна из них умерла после подачи иска) и ассоциация KlimaSeniorinnen ("Пожилые женщины за защиту климата"), членами которой являются пожилые женщины (треть из них старше 75 лет), говорится в релизе.

Женщины жалуются на проблемы со здоровьем, которые обостряются из-за тепловых волн. Согласно релизу, в 2016 году они подали соответствующий запрос в Федеральный совет и другие органы власти Швейцарии, потом обращались в Федеральный суд, но их жалобы были отклонены.

CNN уточняет, что это первый случай в истории, когда ЕСПЧ рассматривает иск о климатических изменениях.

Женщины считают, что государственные органы нарушают их права человека, не обеспечивая соблюдение Швейцарией цели Парижского соглашения по климату, объясняет CNN.

Они потребовали от правительства Швейцарии принять дополнительные меры по снижению уровня загрязнения планеты и законодательно закрепить политику защиты климата.

Euronews добавляет, что в KlimaSeniorinnen считают "явно неадекватной" политику страны для достижения цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления. Они утверждают, что если бы все страны реагировали так же, как Швейцария, то к 2100 году глобальное потепление достигло бы 3 ºС.

Если ЕСПЧ решит, что защита климата является вопросом соблюдения прав человека, это повлияет на остальные 46 государств Совета Европы, объяснил Euronews. Любая из этих стран также может подать жалобу, сослаться на этот вердикт и заявить, что хочет того же, добавил вещатель.