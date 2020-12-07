Во Франции авиасалон Ле Бурже перенесли на 2023 год

54-й международный авиасалон в Ле Бурже под Парижем должен был пройти 21–27 июня 2021 года.

Международный авиасалон в Ле Бурже проходит раз в два года Фото: EPA

54-й международный авиасалон в Ле Бурже под Парижем (Франция), запланированный на 2021 год, отменили из-за коронавируса. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба авиасалона.

"Учитывая неопределенность, связанную с кризисом в области здравоохранения из-за коронавирусной инфекции COVID-19, салон в Ле Бурже объявляет об отмене мероприятия в 2021 году, которое должно было пройти 21–27 июня", – говорится в сообщении.

Организаторы сообщили, что следующий автосалон состоится в 2023 году. Точную дату пока не называют.

"После многих месяцев приостановки всех выставок в мире международное аэрокосмическое и оборонное сообщество с нетерпением ожидало возможности встретиться. Мы уже начали работу, чтобы мероприятие 2023 года стало возрождением аэрокосмической промышленности в международном масштабе", – заявил председатель авиасалона Патрик Дахер.

В пресс-службе авиасалона сообщили, что мероприятие посещают около 300 тыс. международных посетителей, из них 150 тыс. в выходные, когда приглашают широкую аудиторию.

В июне 2019 года состоялся 53-й международный авиасалон в Ле-Бурже под Парижем. В открытии салона принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Международный авиасалон в Ле Бурже проходит раз в два года и собирает более 2 тыс. компаний, которые демонстрируют сотни боевых, гражданских, грузовых и экспериментальных самолетов. Впервые показ состоялся в 1908 году.