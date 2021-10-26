Во Франции хотят разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Законопроект, разрешающий голосовать на выборах с 16 лет, может быть принят в 2022 году Фото: pexels.com

Документ также предполагает, что с 16 лет граждане смогут получать водительские права и нести уголовную ответственность.

По словам Жоливе, данный законопроект – "пакт доверия с молодежью". Он считает, что документ должен стать частью обсуждения во время президентской кампании 2022 года.

Как отмечает газета, такая же идея обсуждалась в парламенте в 2020 году, однако тогда не нашла поддержки среди депутатов.