Во Франции хотят разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Документ также предполагает, что с 16 лет граждане смогут получать водительские права и нести уголовную ответственность.
По словам Жоливе, данный законопроект – "пакт доверия с молодежью". Он считает, что документ должен стать частью обсуждения во время президентской кампании 2022 года.
Как отмечает газета, такая же идея обсуждалась в парламенте в 2020 году, однако тогда не нашла поддержки среди депутатов.
Выборы президента Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Сейчас право голоса имеют граждане, достигшие 18 лет.