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Во Франции начали расследование из-за вил семьи сенатора Керимова – Bloomberg

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Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в $4,4 млрд
Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в $4,4 млрд
Фото: EPA

Подразделение прокуратуры Франции, которое занимается борьбой с организованной преступностью, начало расследование финансовых потоков дочери подсанкционного российского сенатора, миллиардера Сулеймана Керимова – 32-летней Гульнары Керимовой. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 29 ноября.

Следствие хочет проверить как дочь Керимова стала владелицей компании, у которой четыре виллы в "Бухте миллиардеров" в городе Антиб. Как отметил Bloomberg, это часть дела об отмывании денег, которое несколько лет назад возбудили в Ницце.

Французская прокуратура проводит расследование, опираясь на июньский отчет органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin, сообщили источники телеканала. Согласно этому документу, дочь Каримова потратила на приобретение структуры €268 млн, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид, отметил Bloomberg ссылаясь на агентство расследований Mediapart

Адвокат семьи Керимовых заявил Bloomberg, что отчет, на который ссылается следствие, касается реструктуризации, проведенной "при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил".

Контекст:

Керимов занимает пост члена Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. Он и члены его семьи владельцы золотопромышленной компании "Полюс". Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в $4,4 млрд.

Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В ноябре этого года минфин США также ввел ограничения в отношении его супруги Фирузы, дочерей Амины и Гульнары, а также сына Саида. После полномасштабного вторжения России в Украину Керимова в свои санкционные списки добавили Евросоюз и Великобритания.

Теги: Россия, США, Франция, санкции, прокуратура, Forbes, Bloomberg, расследование, отчет, миллиардер, Сулейман Керимов, минфин США, компании
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