Во Франции начали расследование из-за вил семьи сенатора Керимова – Bloomberg

Следствие хочет проверить как дочь Керимова стала владелицей компании, у которой четыре виллы в "Бухте миллиардеров" в городе Антиб. Как отметил Bloomberg, это часть об отмывании денег, которое несколько лет назад возбудили в Ницце.

Французская прокуратура проводит расследование, опираясь на июньский отчет органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin, сообщили источники телеканала. Согласно этому документу, дочь Каримова потратила на приобретение структуры €268 млн, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид, отметил Bloomberg ссылаясь на агентство расследований Mediapart.

Адвокат семьи Керимовых заявил Bloomberg, что отчет, на который ссылается следствие, касается реструктуризации, проведенной "при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил".