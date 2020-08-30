Во Франции подполковника армии подозревают в шпионаже в пользу России

Во Франции задержали подполковника французской армии, которого подозревают в государственной измене в пользу России. Об этом сообщает Europe 1.
Офицера задержали около десяти дней назад во Франции перед тем, как он собирался вернуться из отпуска в Италию, где он проходит службу на военной базе НАТО. Сейчас подполковник находится под арестом в Париже.
По данным журналистов, офицеру 50 лет, он отец пятерых детей, имеет дальние семейные корни в России и свободно говорит на русском.
В Италии этого подполковника заметили в контакте с российским шпионом, агентом Главного управления Генштаба России. Француза подозревают в передаче конфиденциальной информации российской разведке. Сейчас дело расследует парижская прокуратура. В случае доказательства его вины подполковнику грозит до 15 лет тюрьмы.