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Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляло деньги "Талибану". Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

Россия поддерживала сирийские формирования и сепаратистов на юго-востоке Украины, поэтому информация о финансировании со стороны Главного разведывательного управления РФ исламистского движения "Талибан" выглядит логичной. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал проживающий в Великобритании российский финансист Илья Юров.

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Юров: Я не был бы удивлен, если бы Россия финансировала талибов
Юров: Я не был бы удивлен, если бы Россия финансировала талибов
Скриншот: Obozrevatel / YouTube

Сложно поверить, что Главное разведывательное управление РФ перечисляло средства исламистскому движения "Талибан" напрямую со своих счетов, потому что в распоряжении российского режима есть большое количество контролируемых им банков. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил российский финансист, бывший акционер банка "Траст", ныне проживающий в Великобритании Илья Юров.

"Я не был бы удивлен совершенно, если бы Россия финансировала талибов. РФ очевидно финансировала всевозможные сирийские формирования, сепаратистов на юго-востоке Украины еще до начала военных действий (что следует из прослушки телефонных переговоров Сергея Глазьева). СССР, которым очевидно вдохновляется режим Владимира Путина, финансировал широкий спектр террористических организаций по всему миру – от "Красных бригад" до "Армии освобождения Анголы". Поэтому финансирование еще одних террористов со стороны РФ было бы логичным", – пояснил собеседник.

Он отметил, что исключать вероятность перевода денег напрямую со счетов, связанных с Главным разведывательным управлением РФ, не стоит.

"Мне сложно поверить, что деньги перечислялись бы напрямую со счетов ГРУ, когда в распоряжении режима есть большое количество контролируемых им банков и компаний. Но если вспомнить, насколько топорно и примитивно осуществлялись, например, последние отравления врагов российского режима в Великобритании, – это случаи [бывшего подполковника ФСБ РФ Александра] Литвиненко и [бывшего российского шпиона Сергея] Скрипаля и его дочери, – то совсем сбрасывать со счетов и эту вероятность не стоит", – сказал Юров.

30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением "Талибан".

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стало несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из АфганистанаВ течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.

Теги: Россия, США, ислам, СССР, военные, разведка, ГРУ, террористы, исламисты, Александр Литвиненко, Талибан, New York Times, Сергей Скрипаль
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