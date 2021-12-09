Во Франции спустили на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

Весной 2022 года после ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, одним из достижений контракта с французской стороной является то, что пять из 20 катеров будут построены с помощью специалистов из Франции на мощностях в Николаеве.

Катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч), его испытания продлятся до конца января 2022 года. В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

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Видео: Державна прикордонна служба України / Youtube