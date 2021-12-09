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Во Франции спустили на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

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Катер FPB 98 MKI способен развивать скорость до 30 узлов
Катер FPB 98 MKI способен развивать скорость до 30 узлов
Фото: dpsu.gov.ua

Во Франции спущен на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для Государственной пограничной службы Украины, завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГПСУ.

Весной 2022 года после ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, одним из достижений контракта с французской стороной является то, что пять из 20 катеров будут построены с помощью специалистов из Франции на мощностях в Николаеве.

Катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч), его испытания продлятся до конца января 2022 года. В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / Youtube
Контекст:

В ноябре 2019 года Украина и Франция подписали договор о поддержке и усилении системы морской охраны и безопасности границ, согласно которому ГПСУ получит 20 современных 32-метровых патрульных кораблей от французской компании "Осеа". 

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0025 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины". 

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в феврале 2021 года обещал, что поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных "Ocea", начнутся в конце 2021 года

В октябре 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что украинские пограничники начнут получать патрульные катера компании "Осеа" в 2022 году.

Теги: Украина, Франция, Госпогранслужба, строительство, ГПСУ, катер, корабли
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