Во Франции умер ученый Монтанье, который открыл вирус иммунодефицита человека

Монтанье умер 8 февраля в окружении детей. В 2008 году он и его коллега Франсуаза Барре-Синуси получили Нобелевскую премию по медицине за то, что в 1983 году был открыт вирус иммунодефицита человека.

Он всю свою жизнь работал вместе с крупнейшими научными институтами мира. Почетный директор по исследованиям Национального центра научных исследований, профессор Института Пастера, директор Центра молекулярной и клеточной биологии колледжа Куинс (является частью Городского университета Нью-Йорка), директор исследовательского института Шанхайского университета Цзяотун.

Газета Libertation отмечает, что несмотря на Нобелевскую премию, Монтанье подвергался критике в научном сообществе. В 2009 году – через год после получения Нобелевской премии – он отстаивал идею о том, что хорошая иммунная система может избавиться от ВИЧ "за несколько недель" и что хорошая диета, богатая антиоксидантами, может подвергать вирус опасности.

Позднее Монтанье утверждал, что нарушения аутистического спектра имеют бактериальное происхождение и их можно лечить антибиотиками. В 2017 году он высказал несколько антивакцинаторских тезисов, таких как связь между вакцинацией и синдромом внезапной младенческой смерти.