Во Франции задержали еще двоих подозреваемых в нападении на подростка из Украины

Всего под стражей по делу о нападении на 15-летнего Юрия в Париже теперь находятся 12 человек.

Во Франции сегодня утром, 29 января, в рамках дела о нападении на украинского подростка Юрия были задержаны двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Franceinfo.

Всего под стражей по делу о нападении на Юрия теперь находятся 12 человек, из них 11 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в покушении на убийство, создании преступного сообщества и краже с применением насилия.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и 15-летний украинец. Прокуратура Парижа квалифицировала случившееся как "покушение на убийство".

После избиения у мальчика обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января потребовал найти и наказать злоумышленников.

26 января Libération сообщило, что мать Юрия Наталья Крушеник фигурирует в расследовании о торговле людьми. На нее пожаловались 11 украинских женщин, которых Наталья наняла на работу уборщицами.

Сам пострадавший подросток может быть связан с радикальной группировкой, писало Le Figaro. Французская полиция опровергла эту информацию.