Полиция в Париже опровергла связь потерпевшего с бандой – МИД Украины

В посольстве Украины во Франции заявили, что 15-летний украинец Юрий, на которого напали в Париже, не был известен местным правоохранителям.

Полиция задержала девять человек в связи с нападением на украинца в Париже Фото: EPA

Французская полиция опровергла информацию, что пострадавший 15-летний украинец Юрий может быть связан с радикальной группировкой. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

По данным полиции, украинец стал жертвой представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад избили подростка из города Ванв.

В посольстве заявили, что полиция опровергла сообщения СМИ о принадлежности Юрия к одной из банд.

"Украинец не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям", – говорится в сообщении.

В отчете полиции после осмотра места событий не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Правоохранители нашли молоток и несколько железных прутьев, заброшенных в цветочный горшок, которыми избили Юрия.