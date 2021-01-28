Полиция в Париже опровергла связь потерпевшего с бандой – МИД Украины

Французская полиция опровергла информацию, что пострадавший 15-летний украинец Юрий может быть связан с радикальной группировкой. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.
По данным полиции, украинец стал жертвой представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад избили подростка из города Ванв.
В посольстве заявили, что полиция опровергла сообщения СМИ о принадлежности Юрия к одной из банд.
"Украинец не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям", – говорится в сообщении.
В отчете полиции после осмотра места событий не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Правоохранители нашли молоток и несколько железных прутьев, заброшенных в цветочный горшок, которыми избили Юрия.
Полиция задержала восьмерых несовершеннолетних и одного взрослого, которых подозревают в связи с нападением в Париже на 15-летнего украинца Юрия. Все задержанные сейчас под стражей по обвинению в покушении на убийство и краже.
15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать.