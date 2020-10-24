Во Франции задержали итальянца, подозреваемого в 160 изнасилованиях несовершеннолетних

По данным правоохранителей, 52-летний итальянец Козимо Чионна в течение 14 лет насиловал несовершеннолетних дочерей своих знакомых, а в течение 10 – свою дочь.

Полиция во Франции задержала 52-летнего итальянца Козимо Чионна, подозреваемого в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним дочерям его знакомых, написала французская газета Le Parisien 23 октября.

Национальная поисковая бригада беглецов сообщила, что в Германии его подозревают в 160 изнасилованиях и сексуальных домогательствах, совершенных в 2000–2014 годах. По данным правоохранителей, Чионна в течение 10 лет насиловал свою дочь.

Газета отмечает, что задержали мужчину неделю назад, но стало известно об этом только сейчас.

Власти Германии 7 октября предупредили правоохранителей соседних стран, что Чионна уехал во Францию, 10-го установили его местонахождение, а 16-го задержали во французской коммуне Рюмерсайм-ле-О недалеко от Страсбурга.

Задержанный сейчас находится в тюрьме города Кольмар. Его планируют экстрадировать в Германию.