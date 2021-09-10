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Во Франции женщин в возрасте до 25 лет будут обеспечивать контрацептивами за государственный счет

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Ранее государство помогало более молодым француженкам
Ранее государство помогало более молодым француженкам
Фото: pixabay.com

Жительницам Франции, которым еще не исполнилось 25 лет, будут бесплатно предоставлять контрацептивы. Об этом 9 сентября в эфире телеканала France 2 сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, его комментарий телеканал разместил в Twitter.

"Противозачаточные средства теперь будут бесплатными для всех женщин в возрасте до 25 лет", – сказал Веран.

RFI отмечает, что за счет государственного медицинского страхования контрацепция для француженок младше 25 лет будет полностью покрываться с 1 января 2022 года.

Веран объяснил, что госбюджету Франции это обойдется в сумму около €21 млн ежегодно.

Порог в 25 лет был определен правительством потому, что именно в этом возрасте женщины обретают определенную финансовую независимость.

Недостаточные доходы стали основной причиной отказа француженок от использования контрацепции, подчеркнул Веран.

Контекст:

Во Франции с 2013 года стали бесплатными для подростков внутриматочные и оральные контрацептивы, а также импланты, в результате чего число абортов среди подростков снизилось за шесть лет с 9,6 до шести случаев на тысячу человек, сообщила радиостанция RFI.

Теги: Франция, госбюджет, финансы, женщины, Оливье Веран
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