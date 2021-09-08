Во Вьетнаме мужчину приговорили к тюремному сроку за то, что он заразил коронавирусом других людей

Ле Ван Три вместе с зятем отправился на оптовый рынок Бинь Дьен в Хошимине, чтобы работать там торговцем льдом. После периода безработицы из-за эпидемии COVID-19 в Хошимине в ночь на 2 июля они решили вернуться на мотоцикле из Хошимина на родину, в провинцию Камау на юге страны, уточнило издание Công An Nhân Dân.

На одном из контрольно-пропускных пунктов по тестированию на COVID-19 Ле Ван Три сказали получить инструкции по самоизоляции. Он поехал в центр административных процедур провинции Камау, чтобы подать заявление на пособие по безработице. Когда его спросили о поездках за пределы провинции в последние несколько дней, мужчина ответил отрицательно.

Вернувшись домой, Ле Ван Три отправился в поликлинику коммуны Ань Сюйен, чтобы получить медицинское заключение. После этого он находился дома на самоизоляции 21 день, но не соблюдал ее. Это и привело к распространению болезни, сообщило Công An Nhân Dân.

Народный суд Камау приговорил Ле Ван Три к пяти годам тюрьмы за распространение опасного инфекционного заболевания и штрафу в 20 млн вьетнамских донгов ($875).