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Во Вьетнаме мужчину приговорили к тюремному сроку за то, что он заразил коронавирусом других людей

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Во Вьетнаме зарегистрировали 551 тыс. больных COVID-19
Во Вьетнаме зарегистрировали 551 тыс. больных COVID-19
Фото: ЕРА

Гражданина Вьетнама, 28-летнего Ле Ван Три, отправили в тюрьму на пять лет за то, что он заразил коронавирусом 19 человек, один из которых умер. Об этом написала вьетнамская газета VOV 6 сентября.

Ле Ван Три вместе с зятем отправился на оптовый рынок Бинь Дьен в Хошимине, чтобы работать там торговцем льдом. После периода безработицы из-за эпидемии COVID-19 в Хошимине в ночь на 2 июля они решили вернуться на мотоцикле из Хошимина на родину, в провинцию Камау на юге страны, уточнило издание Công An Nhân Dân.

На одном из контрольно-пропускных пунктов по тестированию на COVID-19 Ле Ван Три сказали получить инструкции по самоизоляции. Он поехал в центр административных процедур провинции Камау, чтобы подать заявление на пособие по безработице. Когда его спросили о поездках за пределы провинции в последние несколько дней, мужчина ответил отрицательно.

Вернувшись домой, Ле Ван Три отправился в поликлинику коммуны Ань Сюйен, чтобы получить медицинское заключение. После этого он находился дома на самоизоляции 21 день, но не соблюдал ее. Это и привело к распространению болезни, сообщило Công An Nhân Dân.

Народный суд Камау приговорил Ле Ван Три к пяти годам тюрьмы за распространение опасного инфекционного заболевания и штрафу в 20 млн вьетнамских донгов ($875).

Контекст:

В Камау с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 191 случай заболевания COVID-19 и две смерти, отметило Reuters. Хошимин является эпицентром вспышки коронавируса во Вьетнаме, там выявили почти 260 тыс. случаев заболевания COVID-19 и почти 11 тыс. смертей.

Во Вьетнаме с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 551 тыс. больных COVID-19. Около 309 тыс. пациентов выздоровели, а 13,7 тыс. – умерли, свидетельствуют данные минздрава страны.

Теги: смерть, тюрьма, Вьетнам, штраф, карантин, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, самоизоляция
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