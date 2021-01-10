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Водолазы нашли черные ящики и фрагменты тел на месте падения самолета в Индонезии

Индонезийские спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, и сейчас локализовали их местонахождение, сообщил командующий поисковой операцией Хади Тьяджанто.

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Самолет Sriwijaya Air летел из Джакарты в город Понтианак
Самолет Sriwijaya Air летел из Джакарты в город Понтианак
Фото: EPA

Индонезийские водолазы определили место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море, пишет агентство Аssociated Press 10 января со ссылкой на командующего поисковой операцией, маршала военно-воздушных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

По его словам, спасатели нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. В районе между островами Ланканг и Лаки, входящими в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров найдены обломки упавшего лайнера, фрагменты тел и одежда погибших пассажиров.

Агентство отметило, что на борту находилось 62 человека, в том числе семь детей и три младенца.

Индонезийская газета Tribune News сообщила, что поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

По словам Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение. Маршал надеется, что в ближайшее время черные ящики поднимут, после чего они станут материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте.

Информацию о нахождении черных ящиков подтвердило и агентство AFP в Twitter.

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

На борту пассажирского самолета рейса SJ182 украинцев не было.

Теги: Индонезия, самолет, авиация, крушение, водолазы, Boeing, погибшие, авиакомпания
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