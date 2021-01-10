Водолазы нашли черные ящики и фрагменты тел на месте падения самолета в Индонезии

Индонезийские спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, и сейчас локализовали их местонахождение, сообщил командующий поисковой операцией Хади Тьяджанто.

Индонезийские водолазы определили место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море, пишет агентство Аssociated Press 10 января со ссылкой на командующего поисковой операцией, маршала военно-воздушных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

По его словам, спасатели нашли обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. В районе между островами Ланканг и Лаки, входящими в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров найдены обломки упавшего лайнера, фрагменты тел и одежда погибших пассажиров.

Агентство отметило, что на борту находилось 62 человека, в том числе семь детей и три младенца.

Индонезийская газета Tribune News сообщила, что поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

По словам Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение. Маршал надеется, что в ближайшее время черные ящики поднимут, после чего они станут материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте.

Информацию о нахождении черных ящиков подтвердило и агентство AFP в Twitter.

#BREAKING Indonesia says has located black box recorders from crashed plane pic.twitter.com/Ak3kEhswrB — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021