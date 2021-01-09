На борту разбившегося в Индонезии самолета украинцев не было – МИД Украины

Информацию об отсутствии украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета рейса SJ182 спикер МИД Украины Олег Николенко предоставил со ссылкой на украинское посольство и авиакомпанию Sriwijaya Air.

На борту пассажирского самолета рейса SJ182, который разбился 9 января в Индонезии, украинцев не было. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса #SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", – написал он.

За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

Авиакомпания сообщила, что на борту самолета находились 40 взрослых пассажиров, семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа.