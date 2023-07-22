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"Война стала смягчающим обстоятельством при убийстве". Суд в РФ не стал сажать в тюрьму убившего бывшую жену россиянина, который воевал против Украины

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Суд в РФ не стал лишать свободы человека, нанесшего жертве 16 ударов ножом
Суд в РФ не стал лишать свободы человека, нанесшего жертве 16 ударов ножом
Фото: pixabay.com

Военного страны-агрессора РФ Эдуарда Битарова, который убил бывшую жену 16 ударами ножа, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к ограничению по военной службе и удержанию 10% от довольствия в доход государства. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило 22 июля "Агентство. Новости".

Издание отмечает, что решение было вынесено 23 июня, но известно о нем стало только сейчас.

"Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в войне в Украине. Участникам войны давно назначают более мягкие приговоры, но это первое известное дело, по которому война стала смягчающим обстоятельством при убийстве. [...] Битарова признали виновным в убийстве в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса РФ). Эта статья предполагает наказание в виде в том числе лишения свободы на срок до трех лет", – сказано в посте.

Среди других смягчающих обстоятельств, которые позволили убийце избежать лишения свободы, – наличие статуса ветерана боевых действий, признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

"О случаях смягчения наказания за убийство участникам войны раньше не сообщалось. Если военным, которые готовы воевать в Украине, смягчают наказание, то тех, кто отказывается это делать, наоборот, наказывают все строже", – отмечает "Агентство. Новости".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российские оккупанты совершили множество военных преступлений в отношении украинцев, убивая и пытая в том числе безоружных мирных жителей.

На войну против Украины в РФ мобилизовали и вербовали в том числе заключенных, приговоренных к лишению свободы за тяжкие преступления.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, война, Ростов-на-Дону, приговор, преступление, война России против Украины, признание, суд, российские оккупанты
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