"Война стала смягчающим обстоятельством при убийстве". Суд в РФ не стал сажать в тюрьму убившего бывшую жену россиянина, который воевал против Украины

Суд в РФ не стал лишать свободы человека, нанесшего жертве 16 ударов ножом Фото: pixabay.com

Издание отмечает, что решение было вынесено 23 июня, но известно о нем стало только сейчас.

"Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в войне в Украине. Участникам войны давно назначают более мягкие приговоры, но это первое известное дело, по которому война стала смягчающим обстоятельством при убийстве. [...] Битарова признали виновным в убийстве в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса РФ). Эта статья предполагает наказание в виде в том числе лишения свободы на срок до трех лет", – сказано в посте.

Среди других смягчающих обстоятельств, которые позволили убийце избежать лишения свободы, – наличие статуса ветерана боевых действий, признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

"О случаях смягчения наказания за убийство участникам войны раньше не сообщалось. Если военным, которые готовы воевать в Украине, смягчают наказание, то тех, кто отказывается это делать, наоборот, наказывают все строже", – отмечает "Агентство. Новости".