Востоковед Мишин: Степень отчаяния дошла до того, что 55 тыс. ливанцев подписали петицию, призывающую восстановить французский мандат над Ливаном

Ливанцы винят в катастрофе, произошедшей в Бейруте, некомпетентное, коррумпированное, халатное руководство страны. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

"Внутренняя ситуация в Ливане является очень сложной. Во-первых, уже много лет наблюдается перманентный кризис в политической системе. Модель распределения должностей в органах власти по принципу конфессиональной принадлежности признана дисфункциональной. Политикум и правящие элиты насквозь пронизаны коррупцией. Во-вторых, премьер-министр, технократ Хасан Диаб, возглавивший правительство в январе 2020 года, не имеет ощутимой политической поддержки. Меры борьбы с COVID-19 вызвали еще большее неприятие властей народом, который страдает от безработицы, роста цен, отсутствия безопасности, энергетического кризиса (люди по 12 и более часов в сутки живут без электричества). В-третьих, деятельность террористической организации "Хезболла", спонсируемой Ираном, парализует нормальную работу правительства и создает постоянное напряжение в отношениях Ливана и Израиля", – пояснил эксперт.

По его словам, после взрыва, разрушившего значительную часть Бейрута, степень неприятия властей возросла.

"Ливанцы буквально в истерике. Они винят в катастрофе некомпетентное, коррумпированное, халатное руководство, и даже есть инициативы, призывающие не давать гуманитарную помощь в руки чиновникам-коррупционерам, которые даже в условиях людского горя и страданий разворуют ее. Важно отметить, что Бейрут с визитом солидарности посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что стране нужен "новый политический порядок". Ведь степень отчаяния уже дошла до того, что 55 тыс. ливанцев подписали петицию, призывающую восстановить французский мандат над Ливаном, существовавший в 1920–1943 годах", – сказал Мишин.

Он сообщил, что антиправительственные протесты в Ливане не утихают с 17 октября 2019 года.

"Протесты связаны с уже упомянутыми проблемами коррупции, давно носящей масштаб пандемии, бесконечной грызней за власть между этно-конфессиональными сообществами, экономической рецессией, безработицей. Они уже привели к отставке в декабре прошлого года премьер-министра, суннита Саада Харири, но ситуацию это не особо облегчило. Протесты продолжились, но уже под другими слоганами. Речь идет о необходимости смены самой порочной системы, устранения влияния внешних сил на Ливан, потом к ним добавилась критика антипандемической программы правительства Диаба, падения курса ливанского фунта, отключений электричества. Взрывы в Бейруте подстегивают протесты. Уже прошли пока немногочисленные выступления под зданием парламента с требованиями отставки министров правительства. Демонстрантов разогнали слезоточивым газом, а несколько человек получили ранения. Похоже, это только начало новой волны протестного движения", – сказал Мишин.

Он считает, что национальная трагедия может на какое-то время уменьшить напряжение в стране.

"В отдельных случаях масштабные катастрофы могут стать триггером для изменения политических позиций враждующих сторон и наступления некоторой политической стабилизации. Но в истории с Ливаном будет наблюдаться краткосрочный эффект, ведь страна, по сути, выступает ареной борьбы внешних сил между собой. В итоге ситуация может лишь обостриться", – отметил востоковед.

По его мнению, объем международной помощи недостаточен для восстановления экономики Ливана.

"Финансовые потери от взрыва колеблются в диапазоне от $10 до $15 млрд, что составляет до 15–20% ливанского ВВП. Если говорить о влиянии международной помощи на экономику Ливана, то пока трудно представить, что международные доноры найдут объемы средств, необходимые даже для просто возвращения страны в ту сложную ситуацию, которая была до взрывов. Озвученные суммы международной помощи по линии разных стран и структур – это малая толика в сравнении с потерями страны от взрывов. Говорить о каком-то оздоровлении экономики страны в текущих условиях пока, увы, не приходится", – резюмировал Мишин.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

Ливанская военная прокуратура после допроса задержала 16 портовых работников в рамках расследования дела о взрыве.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если химикаты не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

6 августа координатор ООН в Ливане Наджат Рошди сообщила о выделении $9 млн из специального фонда, предназначенного для гуманитарных операций в стране. Эти средства пойдут на оказание первой медицинской помощи пострадавшим. ООН также планирует выделить помощь для Ливана из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Еще €33 млн Ливан получит от Еврокомиссии. Деньги пойдут на неотложные нужды пострадавших, медицинскую поддержку, оборудование и защиту критически важной инфраструктуры города, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Помощь Ливану окажет и Украина. 6 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ведомство получило запрос от Ливана, "что именно им сейчас больше всего нужно", и координирует вопрос оказания гуманитарной помощи.