Возле берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами, известно о гибели 45 человек

"С этой ночи береговая охрана занимается поиском и спасением выживших с лодки, потерпевшей крушение у побережья Кротоне: 80 человек спасены живыми и на данный момент 43 жертвы", – говорится в сообщении.
Служба подчеркнула, что поисково-спасательные работы идут с привлечением подводных лодок и авиации.
Агентство AGI сообщает о 45 погибших, среди жертв есть дети – в возрасте семи лет и нескольких месяцев.
Лодка с мигрантами была перегружена, из-за сильного волнения на море она разломилась пополам.
По другой информации, озвученной Reuters, лодка ударилась о скалы.
По данным полиции, в лодке плыли от 150 до 180 мигрантов преимущественно из Ирана, Пакистана и Афганистана.
По данным ООН на декабрь 2022 года, за последние восемь лет при попытке выбраться в безопасное место погибла по меньшей мере 51 тыс. мигрантов; тысячи людей пропали без вести.