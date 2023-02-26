Возле берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами, известно о гибели 45 человек

Людей ищут с привлечением авиации и подлодок Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera / Facebook

"С этой ночи береговая охрана занимается поиском и спасением выживших с лодки, потерпевшей крушение у побережья Кротоне: 80 человек спасены живыми и на данный момент 43 жертвы", – говорится в сообщении.

Служба подчеркнула, что поисково-спасательные работы идут с привлечением подводных лодок и авиации.

Агентство AGI сообщает о 45 погибших, среди жертв есть дети – в возрасте семи лет и нескольких месяцев.

Лодка с мигрантами была перегружена, из-за сильного волнения на море она разломилась пополам.

По другой информации, озвученной Reuters, лодка ударилась о скалы.

По данным полиции, в лодке плыли от 150 до 180 мигрантов преимущественно из Ирана, Пакистана и Афганистана.