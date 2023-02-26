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Возле берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами, известно о гибели 45 человек

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Людей ищут с привлечением авиации и подлодок
Людей ищут с привлечением авиации и подлодок
Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera / Facebook

В Ионическом море Средиземноморья возле города Кротоне в Италии затонуло судно, на котором находились мигранты, погибли 43 человека. Об этом 26 февраля проинформировала в Facebook береговая охрана Италии.

"С этой ночи береговая охрана занимается поиском и спасением выживших с лодки, потерпевшей крушение у побережья Кротоне: 80 человек спасены живыми и на данный момент 43 жертвы", – говорится в сообщении.

Служба подчеркнула, что поисково-спасательные работы идут с привлечением подводных лодок и авиации.

https://www.facebook.com/guardiacostiera/posts/pfbid02Jrxtm4h649A75owVZDc65udTsJQHqGC1DQVNp8HQztxJSz6C1xczDgs2fcZ7d7e8l

Агентство AGI сообщает о 45 погибших, среди жертв есть дети – в возрасте семи лет и нескольких месяцев.

Лодка с мигрантами была перегружена, из-за сильного волнения на море она разломилась пополам.

По другой информации, озвученной Reuters, лодка ударилась о скалы.

По данным полиции, в лодке плыли от 150 до 180 мигрантов преимущественно из Ирана, Пакистана и Афганистана.

Контекст:

По данным ООН на декабрь 2022 года, за последние восемь лет при попытке выбраться в безопасное место погибла по меньшей мере 51 тыс. мигрантов; тысячи людей пропали без вести.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Иран, Пакистан, Афганистан, Италия, крушение, жертвы, дети, судно, мигранты, погибшие, лодка, море
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