Возле Лос-Анджелеса потерпел крушение бизнес-джет, погибли шесть человек. Пилот пытался сесть по приборам

Погибли все находившиеся в самолете люди Фото: wikipedia.org (архив)

Бизнес-джет направлялся из Лас-Вегаса в местность под названием Френч Уолли, где и разбился.

После падения борт загорелся, не пострадала только килевая часть самолета.

В результате крушения погибли все шесть человек, которые находились на борту самолета.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла в результате попытки посадить самолет "по приборам" при минимальной видимости в условиях так называемого морского слоя (marine layer) – густого тумана возле поверхности земли.

Имена погибших официальные власти не назвали, проводится расследование авиакатастрофы.

Reuters обращает внимание, что 4 июля примерно в той же местности разбился небольшой самолет с четырьмя людьми на борту, тогда погиб пилот, а три подростка-пассажира получили ранения.