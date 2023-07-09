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Возле Лос-Анджелеса потерпел крушение бизнес-джет, погибли шесть человек. Пилот пытался сесть по приборам

Погибли все находившиеся в самолете люди
Погибли все находившиеся в самолете люди
Фото: wikipedia.org (архив)

8 июля в 150 метрах (500 футов) от взлетно-посадочной полосы аэродрома недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) потерпел крушение двухмоторный самолет бизнес-класса Cessna 550. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство Reuters.

Бизнес-джет направлялся из Лас-Вегаса в местность под названием Френч Уолли, где и разбился.

После падения борт загорелся, не пострадала только килевая часть самолета.

В результате крушения погибли все шесть человек, которые находились на борту самолета.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла в результате попытки посадить самолет "по приборам" при минимальной видимости в условиях так называемого морского слоя (marine layer) – густого тумана возле поверхности земли.

Имена погибших официальные власти не назвали, проводится расследование авиакатастрофы.

Reuters обращает внимание, что 4 июля примерно в той же местности разбился небольшой самолет с четырьмя людьми на борту, тогда погиб пилот, а три подростка-пассажира получили ранения.

Контекст:

Cessna 550 – турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса, разработанный американской компанией Cessna Aircraft Company в 1970-е годы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, самолет, авиакатастрофа, аэродром, крушение, туман, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, погибшие
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