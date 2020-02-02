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Все уволенные члены правительства РФ уже трудоустроены – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, где теперь работают бывшие члены российского правительства, отправленного в отставку 15 января этого года.

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Где работают бывшие министры и вице-премьеры РФ, Песков не уточнил
Где работают бывшие министры и вице-премьеры РФ, Песков не уточнил
Фото: EPA

Бывшие члены правительства РФ уже трудоустроены, заявил 31 января в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не уточнил, где нашли работу члены правительства, отправленного в отставку 15 января этого года.

Как отмечает "Медуза", должностей лишились в общей сложности 15 министров и вице-премьеров кабмина Дмитрия Медведева. Известно, что экс-премьер Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, бывший глава минкульта Владимир Мединский и бывший глава минэкономразвития Максим Орешкин стали помощниками президента, бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд, бывшая глава минздрава Вероника Скворцова – Федеральное медико-биологическое агентство, бывший вице-премьер Виталий Мутко – госкомпанию "Дом.рф".

Новое правительство РФ Владимир Путин назначил 16 января. Его возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. Посты в новом правительстве сохранили Сергей Шойгу (минобороны), Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД) и Александр Новак (минэнерго). Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Александр Новак, Антон Силуанов, Владимир Колокольцев, Виталий Мутко, правительство РФ, Максим Орешкин, Вероника Скворцова, Михаил Мишустин
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