"Украина борется за европейское будущее". Премьеры Польши и Финляндии обратились к украинцам

"Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – заявила Марин.
Моравецкий также подчеркнул, что украинцы защищают свободу своей страны и ее суверенитет.
"Но мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не только слова, но и действия и факты", – добавил польский премьер.
20 ноября состоялся визит премьер-министра Польши в Финляндию. Как сообщил польский телеканал TVP World, Моравецкий подчеркнул, что необходимо ввести дополнительные санкции против России и продолжать поддерживать Украину, поскольку "время не союзник" Украины и ее сторонников. Также он поблагодарил премьера Финляндии за то, что его страна присоединилась к "борьбе за безопасность и будущее Европы против российских угроз и жестокости".