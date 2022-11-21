"Украина борется за европейское будущее". Премьеры Польши и Финляндии обратились к украинцам

"Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – заявила Марин.

Моравецкий также подчеркнул, что украинцы защищают свободу своей страны и ее суверенитет.

"Но мы твердо чувствуем, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее. Поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не только слова, но и действия и факты", – добавил польский премьер.