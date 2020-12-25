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"Вы предлагаете извиниться? Без проблем. Чем вы хуже Кадырова?" После интервью Гордону между Ходорковским и Чубайсом разгорелся конфликт

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал, что в 1996 году нынешний спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс получил от бизнеса несколько миллионов долларов за организацию встречи с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. Чубайс возмутился этими высказываниями и потребовал от предпринимателя извинений. Ходорковский в ответ напомнил, что публичных извинений от своих оппонентов обычно требует глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Чубайс и Ходорковский поспорили о событиях 24-летней давности
Чубайс и Ходорковский поспорили о событиях 24-летней давности
Фото: depositphotos.com; Ростислав Гордон / Gordonua.com

После интервью, которое российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, между ним и спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом разгорелась заочная перепалка. 

В интервью Гордону, которое было опубликовано 22 декабря, Ходорковский рассказал, что в 1996 году, перед президентскими выборами в России, Чубайс получил от бизнесменов несколько миллионов долларов за организацию встречи с тогдашним президентом Борисом Ельциным.

По словам Ходорковского, бизнесменам стало известно, что силовики из окружения Ельцина (а его рейтинг перед выборами был не очень высокий) рассматривали вариант запрета Коммунистической партии, введения чрезвычайного положения и отмены выборов, чтобы таким образом оставить Ельцина на своем посту. 

"Мы понимали, что в этом случае мы получим диктатуру силовиков. В общем, то, что мы получили в конечном итоге, но спустя 20 лет. А могли получить сразу, – сказал бизнесмен. – Тогда у нас возник вопрос: "А че делать-то?" Никакой политической власти у нас не было. Единственное, что мы могли сделать, – это убедить Ельцина. А кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу: "Анатолий Борисович, вот такая история". Он говорит: "Это вам надо – мне это не надо. У меня все хорошо". – "Что это значит?" – "Вам надо – платите". – "Окей. Сколько?" Он сказал, то ли два, то ли три миллиона долларов. Ему заплатили". 

Ходорковский рассказал, что встреча Ельцина с бизнесменами состоялась. По воспоминаниям предпринимателя, на ней Чубайс сказал президенту РФ, что идея силовиков неприемлема, "они вас обманывают, вы на самом деле выиграете и так".

"Борис Николаевич краснеет. Это второй раз я видел его так багровеющим. "Ну, – думаю, – сейчас скажет: "Пошли вы все отсюда!" Матом никогда не ругался... Но Чубайс, надо отдать ему должное, тоже побагровел. Представляете себе багровеющим Чубайса? Багровый Чубайс с рыжими волосами – это зрелище достойное. Вот сидят два багровых парня, но продолжают железно гнуть свою линию. То есть вот он честно, что называется, отработал. Через 40 минут Борис Николаевич начал нас слушать о том, как можно ему выиграть выборы, не вводя чрезвычайное положение и не запрещая Коммунистическую партию. И после этого, собственно говоря, был создан штаб", – отметил бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Чубайс 23 декабря отреагировал на заявление Ходорковского. Он подтвердил, что встреча Ельцина с бизнесменом состоялась 19 марта 1996 года. 

"На встрече бизнес предложил президенту свою поддержку, но прямо сказал о том, что вся его предвыборная кампания провалена и ее надо делать заново", – написал Чубайс в Facebook. 

Он рассказал, что бизнесмены действительно передали ему $3 млн, но возмутился, что Ходорковский фактически назвал эти деньги взяткой. 

"Еще раз: не два-три миллиона, а три. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании. Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное, совсем наивный вопрос. Михаил Борисович, а извиниться  слабо?" – написал Чубайс. 

https://www.facebook.com/anatoly.chubays/posts/3752320124818480

Ходорковский 24 декабря ответил на пост Чубайса.

"Уважаемый Анатолий Борисович, вы предлагаете извиниться перед вами? Без проблем. Чем вы хуже [главы Чечни Рамзана] Кадырова– написал бизнесмен в Facebook. – Вы сочли, что я говорю о взятке вам за поход к БН? Так это вовсе не следует из моих слов. Но готов повторить более подробно: мы, российский бизнес, заплатили вам лично (тогда безработному) по вашей просьбе три (я уточнил) миллиона долларов за то, что вы пойдете к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нем работать. Как я помню, это нам порекомендовал [советник Ельцина Валентин] Юмашев, сказав, что только вы сможете убедить Ельцина".

По информации Ходорковского, полученные деньги не были направлены на избирательную кампанию Ельцина. 

"Эти деньги, насколько мне известно, вы частично использовали на финансирование своего Центра защиты частной собственности, созданного после выборов, а частично разделили с друзьями. Ну так это ваше дело, как вы использовали свои деньги. Деньги же на кампанию шли совершенно другие. И по размерам, и по источникам. Но за то, что вы мой рассказ про тот ваш честный и публичный заработок восприняли как рассказ о взятке, – извините", – написал бизнесмен.

Он отметил, что не впервые публично рассказал о $3 млн, которые получил Чубайс, и высказал удивление, что тот так бурно отреагировал в этот раз. 

"Я сегодня говорил со своими и вашим хорошими знакомыми. У нас печальное ощущение, что вы играете на стороне Кремля, пытаясь помочь им отвлечь внимание от скандала с отравлением [российского оппозиционера Алексея] Навального. Здесь я вам не помощник", – заявил Ходорковский.  

https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/3486540684727422

Чубайс отреагировал на извинения Ходорковского. Спецпредставитель президента России отметил, что вместо ответа получил новое обвинение, будто действует по заданию Кремля.

"Я всегда считал Михаила Ходорковского умным. Неужели ошибался? А если по сути, Михаил Борисович, все просто. То, что для вас нормально (например, за деньги организовать встречу с президентом), для меня за пределами допустимого. То, что для вас невозможно (например, признать свою ошибку), для меня обязательно. Разные мы люди", – написал Чубайс в Facebook 24 декабря. 

https://www.facebook.com/anatoly.chubays/posts/3754280494622443

На выборах 1996 года, по официальным данным, победил Ельцин. Во втором туре за него проголосовало 53,82% избирателей, за его соперника, лидера коммунистов Геннадия Зюганова – 40,31%. "Коммерсантъ" называет эти выборы одними из самых спорных в истории России и отмечает, что до сих пор нет единого мнения, кто на самом деле одержал на них победу. 

Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, выборы, Борис Ельцин, Рамзан Кадыров, чрезвычайное положение, Геннадий Зюганов, Анатолий Чубайс, деньги, взятка
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