"Выполняли плановый полет". В России объяснили пролет своих бомбардировщиков во время пресс-конференции лидеров Испании и Литвы

Пресс-конференция Науседы (справа) и Санчеса (слева) проходила на авиабазе НАТО в Шяуляе Фото: EPA

В минобороны заявили, что военные самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, при этом они не нарушили границ других государств.

"Два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", – отметили российские военные.

В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.