"Выполняли плановый полет". В России объяснили пролет своих бомбардировщиков во время пресс-конференции лидеров Испании и Литвы

В минобороны заявили, что военные самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, при этом они не нарушили границ других государств.
"Два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", – отметили российские военные.
В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Пресс-конференцию Науседы и Санчеса 8 июля на авиабазе НАТО в Шяуляе прервали из-за срочного вылета двух истребителей для перехвата российского военного самолета. Мероприятие проходило перед носом военного самолета. Оно было прервано через три минуты после получения сигнала тревоги.
С 2004 года военная авиация НАТО патрулирует небо над Эстонией, Латвией, Литвой, Албанией, Словенией и Черногорией.
Reuters отмечает, что на авиабазе Шяуляй для выполнения миссии по охране воздушного пространства Балтийского моря с 30 апреля базируются семь испанских самолетов Eurofighter. Кроме того, четыре итальянских самолета F-35 находятся на авиабазе Амари в Эстонии. Обычно они сопровождают военные самолеты РФ, которые пролетают над международными водами Балтийского моря между Россией и Калининградской областью.
Как сообщала пресс-служба НАТО, в 2020 году истребители Альянса совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. Они не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.